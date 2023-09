St. Georgen/Eisenstadt feiert dritten Sieg im dritten Spiel

Details Freitag, 08. September 2023 21:59

Bei UFC St. Georgen/Eisenstadt gab es für UFC Schützen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 2:5. Auf dem Papier ging St. Georgen/Eisenstadt als Favorit ins Spiel gegen Schützen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Spiel wird zwei Mal gedreht

Oliver Mancs brachte St. Georgen/E. in der 16. Spielminute in Führung. Das 1:1 von UFC Schützen am Gebirge stellte Kristian Amrich sicher (30.). In der 33. Minute brachte Armin-Noah Streller den Ball im Netz von UFC St. Georgen/Eisenstadt unter und drehte die Partie. Der Gastgeber zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Max Manninger (43.) und Samuel Adogbeji (45.) mit ihren Treffern das Spiel. Zur Pause war St. Georgen/Eisenstadt im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für den nächsten Erfolgsmoment von St. Georgen/E. sorgte Jonas Hahnenkamp (48.), ehe Christoph Edelbauer das 5:2 markierte (67.). Am Schluss fuhr UFC St. Georgen/Eisenstadt gegen UFC Schützen auf eigenem Platz einen 5:2-Sieg ein.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo St. Georgen/Eisenstadt nun auf dem zweiten Platz steht. Die Offensive von St. Georgen/E. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Schützen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits zehnmal schlugen die Angreifer von UFC St. Georgen/Eisenstadt in dieser Spielzeit zu. St. Georgen/Eisenstadt setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon drei Siege auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt UFC Schützen am Gebirge in der Tabelle auf Platz elf zurück. In der Verteidigung von UFC Schützen stimmt es ganz und gar nicht: Elf Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Schützen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

St. Georgen/E. tritt am Freitag bei SV Wulkaprodersdorf an.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – UFC Schützen am Gebirge, 5:2 (3:2)

67 Christoph Edelbauer 5:2

48 Jonas Hahnenkamp 4:2

45 Samuel Adogbeji 3:2

43 Max Manninger 2:2

33 Armin-Noah Streller 1:2

30 Kristian Amrich 1:1

16 Oliver Mancs 1:0

