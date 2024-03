Erfolgsserie von Neufeld/Leitha setzt sich gegen Großhöflein fort

Spielberichte

Großhöflein steckte gegen Neufeld / Leitha eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Die Überraschung blieb aus: Gegen Neufeld/Leitha kassierte FC Großhöflein eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel gegen Großhöflein hatte Neufeld an der Leitha für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Heimischen drehen nach dem Seitenwechsel auf

Neufeld / Leitha erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Senad Serifoski traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Krisztian Kalman nutzte die Chance für FC Großhöflein und beförderte in der 15. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Neufeld/Leitha stellte das 2:1 durch Horst Kögl sicher (48.). Großhöflein geriet deutlicher in Rückstand, als Neufeld an der Leitha auf 3:1 erhöhte (61.) - neuerlich nannte sich der Torschütze Horst Kögl. Raphael Renger brachte Neufeld / Leitha in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (86.). Letzten Endes ging Neufeld/Leitha im Duell mit FC Großhöflein als Sieger hervor.

Neufeld an der Leitha stabilisiert nach dem Erfolg über Großhöflein die eigene Position im Klassement. In der Defensive von Neufeld / Leitha griffen die Räder ineinander, sodass das Heimteam im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. Neufeld / Leitha weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

FC Großhöflein befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Neufeld/Leitha weiter im Abstiegssog. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Großhöflein liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 35 Gegentreffer fing. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv.

Mit 37 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Neufeld an der Leitha eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei FC Großhöflein nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Neufeld / Leitha hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 29.03.2024 gegen UFC RAIBA Purbach am See. Kommenden Samstag (16:00 Uhr) bekommt Großhöflein Besuch von UFC Purbach am See.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – FC Großhöflein, 4:1 (1:1)

86 Raphael Renger 4:1

61 Horst Koegl 3:1

48 Horst Koegl 2:1

15 Krisztian Kalman 1:1

6 Senad Serifoski 1:0

