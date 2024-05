Wulkaprodersdorf dominiert gegen Trausdorf und feiert Heimsieg

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 20:48

In einem energiegeladenen Duell der 2. Klasse Nord lieferten sich SV Wulkaprodersdorf und SC Trausdorf ein spannendes Match, das mit einem deutlichen 4:1 für das Heimteam endete. Schon früh im Spiel zeigte Wulkaprodersdorf seine Überlegenheit, was ihnen schließlich einen entscheidenden Sieg in dieser Runde sicherte.

Starker Start für Wulkaprodersdorf

Bereits in der ersten Spielminute konnte man die Entschlossenheit von Wulkaprodersdorf spüren, als das Spiel gegen SC Trausdorf angepfiffen wurde. Die Heimmannschaft setzte ihre Gegner von Beginn an unter Druck und es dauerte nicht lange, bis der erste Torjubel durch das Stadion hallte. Samir Touati brach in der 7. Minute durch die Abwehrreihen von Trausdorf und erzielte das 1:0, was ihm seinen ersten von zwei Treffern an diesem Tag bescherte. Die frühe Führung gab Wulkaprodersdorf zusätzlichen Schwung und das Team spielte weiterhin aggressiv und zielstrebig.

Der Druck hielt an und in der 19. Minute konnte Thomas Dragschitz das Ergebnis durch einen weiteren Treffer für Wulkaprodersdorf verdoppeln. Nach einem gekonnt ausgeführten Angriff befand sich Dragschitz in der perfekten Position, um den Ball im Netz der Gäste unterzubringen. Die Dominanz des Heimteams zeigte sich weiterhin, als Viktor Szabolcs Varga kurz vor der Halbzeitpause, in der 28. Minute, das 3:0 erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von Trausdorf keine Chance und stellte eine komfortable Führung für sein Team sicher.

Weitere Tore und ein Ehrentreffer für Trausdorf

Nach der Pause setzte Wulkaprodersdorf seine dominante Leistung fort. Samir Touati, bereits Torschütze des ersten Tores, trug sich in der 72. Minute erneut in die Torschützenliste ein. Mit diesem Treffer zum 4:0 unterstrich er seine exzellente Leistung und sorgte fast für die Entscheidung im Spiel. Trotz des klaren Rückstands gab Trausdorf nicht auf und kämpfte weiter.

In der 90. Minute erzielte Mario Horvath den Ehrentreffer für SC Trausdorf. Der späte Treffer zum 4:1 konnte zwar das Ergebnis nicht mehr entscheidend beeinflussen, zeigte jedoch den unermüdlichen Kampfgeist der Gäste. Der Treffer war ein kleiner Lichtblick in einem sonst schwierigen Spiel für Trausdorf.

2. Klasse Nord: Wulkaprodersdorf : Trausdorf - 4:1 (3:0)

92 Mario Horvath 4:1

72 Samir Touati 4:0

28 Viktor Szabolcs Varga 3:0

19 Thomas Dragschitz 2:0

7 Samir Touati 1:0

