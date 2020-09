SC Wiesfleck fegt Mariasdorf klar vom Platz

Details Montag, 31. August 2020 20:15

In der 2. Klasse Süd A empfing der Tabellensiebte SC Wiesfleck in der 2. Runde den Tabellenvierten SC Mariasdorf. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SC Wiesfleck mit 3:0 das bessere Ende für sich. Auch diesmal war es eine klare Sache für die Hausherren aus Wiesfleck.

SC Wiesfleck geht früh in Front

Der SC Wiesfleck spielte bereits in den Anfangsminuten mutig nach vorne und durfe früh den Führungstreffer bejubeln. Patrick Siman ließ dem Torwart im gegnerischen Gehäuse keine Chance und traf in Minute 5 zum 1:0. Gleich in den ersten Minuten bearbeitete der SC Wiesfleck weiter die gegnerische Abwehr, agierte in den Zweikämpfen aggressiver und zwang dem Gegner sein Spiel auf. In der 9. Minute konnte der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Stefan Hettlinger konnte zum 2:0 verwerten. Und die Hausherren krönten eine sehr starke Anfangsphase. Ivan Svigir verwertete in Minute 23 zum 3:0 und ließ Trainer und Mitspieler jubeln. Nach 46 Minuten schickte dann der Schiedsrichter beide Teams in die Kabinen, die Zuschauer durften sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Gastgeber ohne Probleme

Da die Partie quasi nach 30 Minuten entscheiden war, erfolgte auch in der zweiten Halbzeit relativ wenig Gegenwehr. Sascha Kirnbauer versenkte das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 49 Minuten: 4:0 und in dieser Tonart ging es auch weiter. Jürgen Hutter bewahrte in der 64. Minute ebenfalls kühlen Kopf und konnte zum 5:0 einschieben. Lukas Laschober blieb am Ende nur die Ergebniskosmetik für an diesem Tag schwache Mariasdorfer. Nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters ging der SC Wiesfleck als Sieger vom grünen Rasen, besiegte den SC Mariasdorf mit 5:1. Kommende Runde muss sich das siegreiche Team gegen SV Hochart beweisen, SC Mariasdorf trifft auf SV Wolfau und hofft auf einen Sieg. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt drei Mal zur gelben Karte (Goran Pongrac 77.; Dino Herc 82.; Stefan Platzer 85.)





Die Besten: Pauschallob Wiesfleck

