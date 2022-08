Später Treffer bringt den Sieg Hochart im Glück

Details Sonntag, 14. August 2022 18:59

Hochart entschied das Match gegen Riedlingsdorf mit 2:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Der Sieg wurde jedoch denkbar spät erst klar gemacht.

Derweil hatten die Riedlingsdorfer den perfekten Start ins Spiel. Antonio Mihaljevic versenkte die Kugel zum 1:0 (6.). In der 41. Minute verhinderte die Hintermannschaft von Riedlingsdorf den Gegentreffer vom SV Hochart nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war, Anze Kosi war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Später Treffer sorgt für großen Jubel

In der zweiten Halbzeit sah dann zunächst lange Zeit alles nach einem Remis aus. Doch gegen Ende dann doch noch der lucky punch.Hochart brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (87.), wieder war Kosi der Torschütze! Letzten Endes ging also der SV Hochart im Duell mit Riedlingsdorf als Sieger hervor. Riedlingsdorf rangiert mit sechs Zählern auf dem dritten Platz des Tableaus. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.Durch die drei Punkte gegen Riedlingsdorf verbesserte sich Hochart auf Platz fünf. Am kommenden Montag trifft Riedlingsdorf auf Bad Tatzmannsdorf, der SV Hochart spielt am selben Tag gegen die SG EFM Redlschlag.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – SV Hochart, 1:2 (1:1)

87 Anže Kosi 1:2

41 Anže Kosi 1:1

6 Antonio Mihaljevic 1:0