Hochart besiegt UFC Oberschützen souverän mit 5:2!

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 11:16

Hochart kam gegen Oberschützen zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SV Hochart wusste zu überraschen. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich UFC "PG-Cars" Oberschützen und Hochart mit 3:3 voneinander getrennt.

UFC Oberschützen legte los wie die Feuerwehr und kam vor 80 Zuschauern durch Gerhard Wolfger in der siebten Minute zum Führungstreffer. Das 1:1 von SV Hochart bejubelte Lan Zibert (38.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Hochart witterte seine Chance und schoss zehn Minuten nach dem Seitenwechsel den Ball zum 2:1 ein (55.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Zibert bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (65.). Für ruhige Verhältnisse sorgte die Heimmannschaft, als man das 4:1 besorgte (77.). Für das 2:4 von Oberschützen zeichnete Lukas Wachter verantwortlich (81.). Hochart baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Am Ende verbuchte SV Hochart gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen die maximale Punkteausbeute.

Hochart muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Hochart präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hochart. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat SV Hochart derzeit auf dem Konto.

Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat UFC Oberschützen momentan auf dem Konto.

Trotz der drei Zähler machte Hochart im Klassement keinen Boden gut. Mit 14 Zählern aus neun Spielen steht Oberschützen momentan im Mittelfeld der Tabelle.

SV Hochart stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SC Mariasdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt UFC "PG-Cars" Oberschützen Bad Tatzmannsdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 5:2 (1:1)

93 Marijan MarkoviÄ? 5:2

81 Lukas Wachter 4:2

77 Anže Kosi 4:1

65 Lan Zibert 3:1

55 Anže Kosi 2:1

38 Lan Zibert 1:1

7 Gerhard Wolfger 0:1