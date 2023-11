Buchschachen siegt bei Torfestival gegen Sankt Michael in letzter Sekunde

Details Samstag, 11. November 2023 20:27

SC Buchschachen und Sankt Michael lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Buchschachen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Heimsieg dank spätem Siegtreffer

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Felix Penthor sein Team in der 18. Minute. SC Buchschachen hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Christopher Kurtz den Ausgleich (20.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Filip Hanzic brachte Sankt Michael nach 58 Minuten die 2:1-Führung. In Minute 66 hatte Buchschachen den Ausgleich durch Oliver Hegedüs parat. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marko Jurcic, der in der 75. Minute zur Stelle war. Den Freudenjubel des Ligaprimus machte Hanzic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (80.). SC Buchschachen gelang der Führungstreffer in der Nachspielzeit (92.) - Oliver Hegedüs avancierte zum Matchwinner. Schließlich strich Buchschachen die Optimalausbeute gegen Sankt Michael ein.

Mit beeindruckenden 34 Treffern stellt SC Buchschachen den besten Angriff der 2. Klasse Süd A. Zehn Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Buchschachen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird SC Buchschachen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt Sankt Michael den sechsten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Sankt Michael baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – Sankt Michael, 4:3 (1:1)

92 Oliver Hegedues 4:3

80 Filip Hanzic 3:3

75 Marko Jurcic 3:2

66 Oliver Hegedues 2:2

58 Filip Hanzic 1:2

20 Christopher Kurtz 1:1

18 Felix Penthor 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.