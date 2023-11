Welgersdorf und Kroisegg teilen sich die Punkte

Details Samstag, 11. November 2023 20:30

SV Welgersdorf und SV Kroisegg verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Kein Sieger in ausgeglichener Partie

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Laszlo Simon das 1:0 für Kroisegg (40.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Welgersdorf glich nur wenig später durch Szabolcs Lödör aus (66.), sodass es fortan 1:1 stand. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und SV Kroisegg spielten unentschieden.

Schlagabtausch in der 2. Halbzeit! Chancen auf beiden Seiten. Kroisegg hatte noch einen verletzungsbedingten Wechsel! Andreas Losert, Ticker-Reporter

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Welgersdorf aus, sodass man nun auf dem neunten Platz steht. Fünf Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Welgersdorf momentan auf dem Konto.

Erst 14-mal brachte Kroisegg den Ball im gegnerischen Tor unter. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV Kroisegg derzeit auf dem Konto.

SV Welgersdorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 02.03.2024 UFC Siget in der Wart. Nächsten Samstag (14:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Kroisegg mit SV Wolfau.

2. Klasse Süd A: SV Welgersdorf – SV Kroisegg, 1:1 (0:1)

66 Szabolcs Loedoer 1:1

40 Laszlo Simon 0:1

