Sankt Michael feiert Kantersieg über Welgersdorf nach starker zweiter Halbzeit

Details Samstag, 04. November 2023 20:14

SV Welgersdorf blieb gegen Sankt Michael chancenlos und kassierte eine 0:4-Klatsche. Sankt Michael ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Welgersdorf einen klaren Erfolg. Die Tore fielen alle in Durchgang zwei.

Klare Angelegenheit

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Blaz Kocijan brachte Sankt Michael in der 50. Minute nach vorn. Filip Hanzic versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (65.). Für das 3:0 von Sankt Michael sorgte Kocijan, der in Minute 71 zur Stelle war. Klemens Neubauer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Sankt Michael (89.). Am Ende kam Sankt Michael gegen SV Welgersdorf zu einem verdienten Sieg.

In der Defensive von Sankt Michael griffen die Räder ineinander, sodass Sankt Michael im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Mit dem Sieg knüpfte Sankt Michael an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Sankt Michael sieben Siege und drei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Sankt Michael befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Welgersdorf derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Sankt Michael ist SC Buchschachen (Samstag, 14:00 Uhr). Welgersdorf misst sich am selben Tag mit SV Kroisegg (15:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: Sankt Michael – SV Welgersdorf, 4:0 (0:0)

89 Klemens Neubauer 4:0

71 Blaz Kocijan 3:0

65 Filip Hanzic 2:0

50 Blaz Kocijan 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.