Acht Partien ohne Sieg: Hochart unterliegt Riedlingsdorf

Details Sonntag, 10. März 2024 19:21

Für SV Hochart gab es in der Partie gegen Riedlingsdorf, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Riedlingsdorf löste die Aufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten der Gäste geendet.

Tore am laufenden Band

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Riedlingsdorf bereits in Front. Semir Huremovic markierte in der fünften Minute die Führung. Hochart brachte das Netz in der 15. Minute für den Ausgleich zum Zappeln - David Panic traf. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Kevin Burjan aufseiten von Riedlingsdorf das 2:1 (40.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Dominik Riemer mit dem 2:2 für SV Hochart zur Stelle (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Fabian Just machte in der 51. Minute das 3:2 von Riedlingsdorf perfekt. Das 4:2 für Riedlingsdorf stellte Huremovic sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Riedlingsdorf Hochart 4:2.

Mit nur fünf Zählern auf der Habenseite ziert SV Hochart das Tabellenende der 2. Klasse Süd A. Der Gastgeber musste schon 43 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Hochart alles andere als positiv. Gewinnen hatte bei SV Hochart zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Trotz des Sieges bleibt Riedlingsdorf auf Platz sechs. Riedlingsdorf verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Riedlingsdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Am kommenden Sonntag trifft Hochart auf SC Mariasdorf, Riedlingsdorf spielt tags zuvor gegen SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – Riedlingsdorf, 2:4 (2:2)

83 Semir Huremovic 2:4

51 Fabian Just 2:3

41 Dominik Riemer 2:2

40 Kevin Burjan 1:2

15 David PaniÄ? 1:1

5 Semir Huremovic 0:1

