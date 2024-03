Koller erzielt gegen SV Kirchfidisch spätes Remis

Spielberichte

Obwohl SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch auf dem Papier der klare Favorit war, kam die Heimmannschaft gegen SV Wolfau nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Wolfau stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das Hinspiel bei den Gästen hatte SV Kirchfidisch schlussendlich mit 4:0 für sich entschieden.

Am Ende ein Remis

Für das erste Tor sorgte Niklas Horvath. In der zwölften Minute traf der Spieler von Kirchfidisch ins Schwarze. Für das erste Tor von SV Wolfau war Marco Fink verantwortlich, der in der 34. Minute das 1:1 besorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 50. Minute erzielte Felix Csencsits das 2:1 für SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch. Mark Koller machte SV Kirchfidisch kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Schließlich gingen Kirchfidisch und Wolfau mit einer Punkteteilung auseinander.

Der Angriff von SV Kirchfidisch wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 37-mal zu. Nur dreimal gab sich Kirchfidisch bisher geschlagen. Mit dem Gewinnen tut sich SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

SV Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz von Wolfau derzeit nicht. SV Wolfau verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Vor sechs Spielen bejubelte Wolfau zuletzt einen Sieg.

Am kommenden Samstag tritt SV Kirchfidisch bei SV Welgersdorf an, während SV Wolfau einen Tag später Deutsch Schützen empfängt.

2. Klasse Süd A: SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch – SV Wolfau, 2:2 (1:1)

94 Mark Koller 2:2

50 Felix Csencsits 2:1

34 Marco Fink 1:1

12 Niklas Horvath 1:0

