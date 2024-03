Mariasdorf behält gegen Hochart die Oberhand

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 17:54

Durch ein 3:2 holte sich SC Mariasdorf in der Partie gegen SV Hochart drei Punkte. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von SC Mariasdorf bei SV Hochart geendet.

Heimischen behalten die Oberhand

Mariasdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Csanad Héra traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte das Heimteam durch Milan Fülöp den Vorsprung. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Andreas Pfeil mit dem 1:2 für Hochart zur Stelle (42.). Zur Pause reklamierte SC Mariasdorf eine knappe Führung für sich. Mariasdorf stellte das 3:1 sicher (71.) - neuerlich traf Milan Fülöp. In der Nachspielzeit (92.) gelang Davor Grgic der Anschlusstreffer für SV Hochart. Am Schluss gewann SC Mariasdorf gegen den Tabellenletzten.

Die Saison von SC Mariasdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Mariasdorf nun schon neun Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief SC Mariasdorf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Hochart muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste mussten sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Hochart insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Hochart wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für SC Mariasdorf ist SV Hannersdorf (Sonntag, 15:30 Uhr). SV Hochart misst sich am selben Tag mit SV Wolfau (16:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: SC Mariasdorf – SV Hochart, 3:2 (2:1)

92 Davor Grgic 3:2

71 Milan Fueloep 3:1

42 Andreas Pfeil 2:1

13 Milan Fueloep 2:0

2 Csanad Hera 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.