Spektakuläres Comeback: SV Kroisegg dreht das Spiel gegen SV Hochart

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:33

Im Hocharter Waldstadion fand ein Fußballspiel statt, das die Zuschauer nicht so schnell vergessen werden. Die Begegnung zwischen SV Hochart und SV Kroisegg entwickelte sich zu einem wahren Fußballfest. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Chancen hatten, drehte SV Kroisegg in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich mit einem 5:2-Sieg drei wichtige Punkte.

Ein Spiel der verpassten Chancen und plötzlichen Wendungen

Die erste Halbzeit verlief ohne Tore, aber nicht ohne Highlights. SV Hochart zeigte sich früh im Spiel aktiv und kreierte Chancen, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Trotz der torlosen ersten 45 Minuten, war die Spannung im Stadion spürbar, und die Fans beider Mannschaften hofften auf eine aufregende zweite Halbzeit.

Ein Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. SV Hochart eröffnete das Torfestival in der 48. Minute durch einen beeindruckenden Spielzug, der von Lan Zibert mit einem kühlen Abschluss zum 1:0 gekrönt wurde. Nur sieben Minuten später baute SV Hochart die Führung auf 2:0 aus, erneut durch Lan Zibert, der sich durch ein Solo über den halben Platz auszeichnete. Doch SV Kroisegg ließ sich nicht unterkriegen und startete eine bemerkenswerte Aufholjagd. Beginnend mit einem Tor in der 65. Minute durch Richard Török, der das Spiel mit seinem Energieanfall und eiskalten Abschluss wieder spannend machte. Nur sechs Minuten später glich Robert Koszokovits für die Gäste zum 2:2 aus, nachdem ein Einwurf für SV Hochart von SV Kroisegg ausgeführt wurde.

Die Wendung zugunsten von SV Kroisegg setzte sich fort, als Richard Török in der 80. Minute das 2:3 erzielte, was die Stimmung im Stadion kippen ließ. Die Gäste legten nach und erzielten in der 83. und erneut in der 83. Minute durch Andras Egyed das entscheidende 2:5. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von einer roten Karte für SV Hochart. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 5:2-Sieg für SV Kroisegg, die eine beeindruckende Moral und Entschlossenheit zeigten, das Spiel zu drehen.

2. Klasse Süd A: Hochart : Kroisegg - 2:5 (0:0)

83 Richard Török 2:5

83 Andras Egyed 2:4

80 Richard Török 2:3

71 Robert Koszokovits 2:2

65 Richard Török 2:1

55 Lan Zibert 2:0

48 Lan Zibert 1:0

Details

