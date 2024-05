7:1! SV Hannersdorf deklassiert Sankt Michael

Spielberichte

Am Sonntagabend erlebten die Fans ein Torfestival, als SV Hannersdorf Sankt Michael mit einem überwältigenden 7:1 besiegte. Von Beginn an zeigte die Heimmannschaft eine dominante Leistung, die letztlich in einem klaren Sieg mündete, trotz eines späten Ehrentreffers für die Gäste.

Ein starker Start

Das Spiel begann schwungvoll mit dem Anpfiff, und bereits in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass SV Hannersdorf die Partie kontrollieren wollte. Sankt Michael versuchte dagegenzuhalten und hatte in der 7. Minute eine große Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Trotz einiger guter Gelegenheiten für die Gäste, darunter eine bemerkenswerte Chance in der 22. Minute und ein starker Schuss, den der Torwart in der 24. Minute halten konnte, blieb das Tor zunächst unberührt. Die erste Halbzeit war geprägt von einem intensiven Schlagabtausch, bei dem beide Teams um die Kontrolle kämpften. Doch es war SV Hannersdorf, das in der 41. Minute durch einen Treffer von Goran Piskovic die Führung erlangte, was ihnen einen psychologischen Vorteil für die zweite Halbzeit verschaffte.

Die Flut an Toren in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam SV Hannersdorf entschlossen aus der Kabine und baute die Führung in der 47. Minute durch Patrick Muhr auf 2:0 aus. Die Heimmannschaft setzte ihre beeindruckende Leistung fort und erzielte in der 56. Minute durch Andreas Fixl das 3:0. Trotz einer gelb-roten Karte für Lukas Phillip Aigner von SV Hannersdorf in der 59. Minute, die die Mannschaft in Unterzahl brachte, ließen die Gastgeber nicht nach. Ivan Galic erhöhte in der 63. Minute auf 4:0, gefolgt von einem Tor von Goran Piskovic in der 70. Minute zum 5:0. Julian Lang und Andreas Fixl schraubten das Ergebnis in der 72. bzw. 74. Minute weiter in die Höhe, was das Spiel praktisch entschied. Trotz des überwältigenden Rückstands gelang es Sankt Michael, durch einen Treffer von Blaz Kocijan in der 90. Minute, den Ehrentreffer zum 7:1 zu erzielen.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg für SV Hannersdorf, der ihre Überlegenheit auf dem Feld deutlich machte. Die Heimmannschaft zeigte eine außergewöhnliche Leistung, die durch eine effektive Offensive und eine solide Defensive gekennzeichnet war.

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : Sankt Michael - 7:1 (1:0)

91 Blaz Kocijan 7:1

74 Andreas Fixl 7:0

72 Julian Lang 6:0

70 Goran Piskovic 5:0

63 Ivan Galic 4:0

56 Andreas Fixl 3:0

47 Patrick Muhr 2:0

41 Goran Piskovic 1:0

