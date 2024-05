Raiffeisen-Cup: Draßburg nimmt die Hürde Pama und steht im Finale

Cup

Cup

Details Dienstag, 21. Mai 2024 07:50

Am Pfingstmontag standen sich im Halbfinale des BFV-Raiffeisencups der II. Liga Nord Tabellenführer SK Pama und der ASV Draßburg aus der RLO gegenüber. Die Hausherren kamen aufgrund der Spielabsage gegen Ritzing ins Halbfinale, die Gäste bezwangen den SV Draßmarkt mit 2:0. In einer zeitweise offen geführten Partie setzten sich schlussendlich die Auswärtigen mit einem 2:0 Sieg durch und stehen im Finale, wo sie der Tabellenführer der Burgenlandliga, der ASV Siegendorf, wie schon zum Endspiel 2022, erwartet.

Draßburg mit leichten Feldvorteilen

Über 500 Zuschauer sind zum Pama SK-Platz gepilgert, um diesen Pokalfight zu sehen. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen auf dem Rasen und lukrierten eine Anzahl von guten Tormöglichkeiten. Niklas Lang und Florian Krutzler konnten gut angelegte Kombinationen nicht zum Abschluss bringen, es fehlt immer der letzte Punch. Die Hausherren versteckten sich nicht und kamen auch zu guten Torchancen, diese konnten sie aber nicht verwerten. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe der erste Treffer fiel. Ein schön vorgetragener Angriff der Pürrer-Truppe über die Seite, ein zielgenauer Stanglpass kommt in die Mitte und Florian Krutzler vollendete diesen Angriff mit einem satten Schuss ins Eck zur 1:0-Führung der Gäste. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Die Hausherren hielten gut mit

Kurz nach dem Wiederanpfiff, in der 50. Minute klingelte es erneut im Kasten der Heimischen. Wieder rollte ein Angriff der Gäste auf der Seite in Richtung Tor der Fekete-Elf, das Leder wird in den Strafraum gespielt und dieses Mal ist es Marvin Zwickl, der das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Heimischen zur 2:0-Führung versenkte. Die Einheimischen zeigten aber Moral und ließen sich von dem Rückstand nicht beirren, erspielten sich die eine oder andere gute Tormöglichkeit, aber es fehlte der Abschluss, um einen Treffer gutschreiben zu können. Summa summarum war es ein verdienter Sieg der Gäste, die nun im Finale auf Siegendorf treffen.

Stimmen zum Spiel

Zoltan Fekete, Trainer SK Pama:

„Die Gäste waren nicht immer überlegen, wir haben unsere Tormöglichkeiten vorgefunden, aber vor dem Tor des Gegners hat der Abschluss gefehlt. Streckenweise hat man keine zwei Klassenunterschiede bemerkt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden.“

Mario Pürrer, Trainer ASV Draßburg:

„Wir haben vor Spielbeginn personelle Probleme gehabt, insgesamt haben acht Spieler des Mannschaftskaders gefehlt. Meine Mannschaft hat eine adäquate Leistung gezeigt und hat auch verdient gewonnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.