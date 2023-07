Mit Kader-Beständigkeit und dem Elan des "Frühjahresmeister" lechzt der UFC Gerersdorf-Sulz nach dem "oberen Tabellendrittel"

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 18:57

"Die Tabelle auf den Kopf gestellt", wird man sich in den Reihen des UFC Gerersdorf-Sulz nach Ertönen des "Schlusspfiffes" der Saison 2022/23 wohl gedacht haben: Im Herbst abgeschlagenes Tabellenschlusslicht im Tableau der 2. Klasse Süd B mit nur mageren sechs Zählern aus dem Punktekonto, im Frühjahr die "Trendumkehr" und der "Rückrunden-Meistertitel" mit sechs "Dreiern" aus zwölf Spielen. Grund genug, um mit dem Sportlichen Leiter Valentin Tschech das Vergangene Revue passieren zu lassen und einen kurzen "Sidestep" in die Planung für die kommende Spielzeit zu begehen...

Ligaportal: "In der unteren Tabellenhälfte ging es heuer ja immens eng her (Ann.: vier Teams werden durch nur zwei Punkte getrennt). Wie zufriedenstellend zeigt sich das Abschneiden in der abgelaufenen Spielzeit angesichts zweier konträrer Saison-Abschnitte"?

Valentin Tschech: "Uns war bewusst, dass es eine schwierige Saison werden würde, da wir viele Abgänge zu verkraften und eine große Umstrukturierung in der Mannschaft hatten. Der Herbst war dabei leider sehr enttäuschend für uns. Nach weiteren Abgängen im Winter mussten wir reagieren und haben fünf neue Legionäre geholt. Diese haben sich als wahrer Glücksgriff für uns herausgestellt. Da im Frühjahr gerade die hinteren Mannschaften viele Punkte geholt haben, konnten wir nicht wirklich Plätze nach vorne gut machen. Dennoch sind wir mit der Leistung im Frühjahr mehr als zufrieden. Schlussendlich konnten wir den vorletzten Platz belegen, welcher grundsätzlich nicht gut aussieht, aber alleine fürs Frühjahr betrachtet sehr gut war. Wir sind "Frühjahresmeister" geworden und die Mannschaft hat eine sehr gute Entwicklung gezeigt. Die Arbeit und Handschrift unseres Trainers war dabei immer mehr zu erkennen und wir konnten die vorderen Mannschaften mehr als nur fordern".

Ligaportal: "Mit welchen Gefühlen geht man nun in die kommende Saison und welche Ziele steckt man sich dafür"?

Valentin Tschech: "Im Sommer geschieht bei den meisten Mannschaften immer ein größerer Umbruch und es wollen sich alle Vereine verstärken, weshalb die Herbstsaison schwer einzuschätzen ist. Da wir aber bis auf unseren Kapitän, welcher seine Karriere beendet hat, alle Spieler halten konnten und dadurch auf das gute Frühjahr aufbauen können, wollen wir natürlich im oberen Tabellendrittel mitspielen. Welcher Platz schlussendlich drinnen ist, werden wir dann sehen".

Ligaportal: "Stichwort Transfer-Karussell kontra Beständigkeit: Gibt es bereits fixe Zu- oder Abgänge zu vermelden"?

Valentin Tschech: "Unser einziger "echter" Neuzugang ist Jakob Csekits von der ASV Gemeinde Tobaj. Er ist ein junger, groß gewachsener Stürmer, der schon länger auf unsere Wunschliste stand. Außerdem kommt mit Sascha Wallesz ein weiterer offensiv Spieler nach einjähriger Leihe vom SV Heiligenbrunn zurück. Mit Tobias Kranz und Matthias Schmidt rücken außerdem zwei sehr gute Eigenbauspieler zurück in den Kampfmannschaftskader, welche zuletzt aufgrund mangelnder Zeit nur in der Reserve spielten. Auch Dominik Rozsa, der uns in der letzten Saison in der Reserve aushalf, ist nun im erweiterten Kader. Der einzige Abgang ist wie bereits erwähnt unser Kapitän Arnold Zimmerl, der seine Karriere beendet hat".

Ligaportal: "Erwartungsgemäß ist die Vorbereitungszeit bereits voll im Gange. Wie verläuft diese bis dato in den Reihen des UFC Gerersdorf-Sulz"?

Valentin Tschech: "Die Vorbereitung läuft sehr gut. Die Trainingsbeteiligung ist hoch und die Spieler wissen bereits, was der Trainer von ihnen verlangt und wir können an unserer Spielphilosophie nahtlos von der letzten Saison weiterarbeiten. Die Ergebnisse stehen dabei im Hintergrund. Wichtig ist, dass alle Spieler zu ihren Einsatzminuten kommen und sich die Mannschaft so einspielen kann. Wir blicken deshalb sehr positiv auf die neue Spielzeit".

