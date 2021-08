Hannersdorf sichert sich Arbeitssieg gegen Kirchfidisch!

Details Montag, 30. August 2021 22:02

Ein Tor machte den Unterschied – Hannersdorf siegte mit 2:1 gegen den SV Kirchfidisch. Begeistern konnte der SV Hannersdorf bei diesem Auftritt jedoch nicht, weshalb der Erfolg am Ende eher als Arbeitssieg zu sehen war, doch nach diesem fragt bekanntlich bald niemand mehr, was zählt, sind am Ende die drei Punkte, die die Gäste nach den 90 Minuten einhamstern konnten.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel, Goran Piskovic traf in der vierten Minute zur frühen Führung für die Hannersdorfer, Kirchfidisch schien dabei mit den Köpfen noch in der Kabine zu sein. Doch die Hausherren erholten sich relativ gut von dem frühen Gegentor. Philipp Toth beförderte das Leder zum 1:1 von Kirchfidisch in die Maschen (19.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In den zweiten 45 Minuten sollte es am Ende dann noch zwei Aufreger geben.

Sieg trotz Ausschluss

Denn im zweiten Durchgang erhielten die Bemühungen der Gäste nach einer guten Stunde nämlich eigentlich einen Dämpfer, Daniel Eggenreich musste nach einem Foul vom Platz, er sah Gelb Rot! Doch mit einem Mann weniger kämpften sich die Hannersdorfer immer mehr ins Spiel und holten am Ende gar noch den Sieg, Niklas Horvath traf zum viel umjubelten Treffer! Hannersdorf setzte sich mit diesem Sieg vom SV Kirchfidisch ab und belegt nun mit neun Punkten den zweiten Rang, während Kirchfidisch weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

"Wir haben das Spiel in Unterzahl gewonnen, weil wir wirklich bis zum Umfallen gekämpft haben, ein Lob ans ganze Team", so Hannersdorf Obmann und Sektionsleiter Konrad.

Die Besten: Manuel Haselbacher, Niklas Horvath (beide Hannersdorf)

2. Klasse Süd B: SV Kirchfidisch – SV Hannersdorf, 1:2 (1:1)

4 Goran Piskovic 0:1

19 Philipp Toth 1:1

78 Niklas Horvath 1:2

