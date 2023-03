SV Hannersdorf hält mit Dreipunkter bei Verfolger Deutsch Schützen Anschluss an die Spitze

Details Sonntag, 26. März 2023 08:50

Am Samstagnachmittag ging im Zuge der 2. Klasse Süd B, Runde 18, das Duell zwischen Deutsch Schützen und SV Hannersdorf über die Bühne. Dabei konnte sich der auf Platz zwei befindliche Gast mit 3:1 auf den längeren Ast setzen. Schon im Hinspiel hatte SV Hannersdorf die Oberhand behalten und einen 2:1-Erfolg davongetragen.

Komfortable Angelegenheit

Der Gast ging durch Leo Jakopec in der 30. Minute in Führung. Tomislav Coric versenkte die Kugel zum 2:0 über die Linie und besorgte den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung des Gastes zum Pausentee. Mit dem dritten Treffer des Abends pro der Gäste, neuerlich durch Jakopec, unmittelbar nach dem Restart (Minute 50) war das Match eigentlich schon zugunsten der Gäste entschieden. Der Ehrentreffer gelang den Heimischen im Abspann noch durch das Tor von Istvan Makai (89.) - am Ausgang änderte das allerdings nicht mehr, Hannersdorf trägt summa summarum verdient drei Zähler davon und bleibt in Schlagdistanz auf die Spitze.

Deutsch Schützen befindet sich mit 24 Zählern vorerst weiterhin auf Rang drei, während die Gäste mit 33 Punkten zwei Zähler hinter Rang eins liegen, allerdings zwei Spiele mehr absolviert haben.

Offensiv konnte SV Hannersdorf in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur dreimal gab sich Hannersdorf bisher geschlagen. Zehn Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Deutsch Schützen wird am kommenden Sonntag von SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf empfangen. Hannersdorf hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 08.04.2023 gegen SC Schachendorf.

2. Klasse Süd B: Deutsch Schützen – SV Hannersdorf, 1:3 (0:2)

89 Istvan Makai 1:3

50 Leo Jakopec 0:3

39 Tomislav Coric 0:2

30 Leo Jakopec 0:1

