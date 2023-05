Deutsch Schützen ringt Schachendorf in Fünf-Tore-Festakt nieder

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:42

Im Spiel von Deutsch Schützen gegen SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Deutsch Schützen. Ausgetragen wurde dieses Match am Sonntag an Spieltag 26. Das Hinspiel hatte für den Gast mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Spiel wird zwei Mal gedreht

Istvan Makai brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. Mit einem Tor Vorsprung für Deutsch Schützen ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Das 1:1 von Schachendorf bejubelte Maximilian Dorner (55.). Roko Zilic versenkte die Kugel zum 2:1 (57.) für den Gast - das Match war also gedreht. Dann aber schlugen die Heimischen wieder zurück: In der 68. Minute war Makai mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle - er traf vom Elfmeterpunkt. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Dominik Laky war es, der in der 83. Minute den Ball im Tor von SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf unterbrachte und die Partie diesmal zugunsten der Hausherren auf den Kopf stellte - 3:2. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Deutsch Schützen SC Schachendorf 3:2.

Trotz des Sieges bleibt Deutsch Schützen auf Platz drei. Nur dreimal gaben sich die Gastgeber bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Deutsch Schützen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Kurz vor Saisonende besetzt Schachendorf mit zehn Punkten den siebten Tabellenplatz. Mit 68 Gegentoren stellt man die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur einem Sieg und sieben Unentschieden sind die Aussichten von SC Schachendorf alles andere als positiv. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist Deutsch Schützen zu ASK Markt Neuhodis, zeitgleich empfängt SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd B: Deutsch Schützen – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 3:2 (1:0)

83 Dominik Laky 3:2

68 Istvan Makai 2:2

57 Roko Zilic 1:2

55 Maximilian Dorner 1:1

24 Istvan Makai 1:0

