Klarer Auswärtssieg für Hannersdorf bei Schachendorf

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:33

SV Hannersdorf kannte mit seinem unterlegenen Gegner aus Schachendorf keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Hannersdorf setzte sich standesgemäß gegen SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf durch. Im Hinspiel war SC Schachendorf bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Klare Sache für den Gast

Die Heimmannschaft geriet in der 29. Minute ins Hintertreffen, als Ivan Bogdanovic zum 0:1 einschob. Goran Piskovic nutzte die Chance für SV Hannersdorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Hannersdorf baute die Führung aus, indem Tomislav Coric zwei Treffer nachlegte (50./61.). Leo Jakopec gelang ein Doppelpack (64./72.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Dominik Oswald von SV Hannersdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (74.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für den Gast nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte Schachendorf eindrucksvoll mit 6:0.

Mit 74 Gegentreffern hat SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 22 Tore. Das heißt, SC Schachendorf musste durchschnittlich 3,08 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt Schachendorf mit zehn Punkten den siebten Tabellenplatz. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und sieben Unentschieden sind die Aussichten von SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf alles andere als positiv. SC Schachendorf entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Trotz des Sieges bleibt Hannersdorf auf Platz zwei. Offensiv konnte SV Hannersdorf in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 59 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Am Montag empfängt Hannersdorf ASK Markt Neuhodis.

2. Klasse Süd B: SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf – SV Hannersdorf, 0:6 (0:2)

