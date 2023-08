Minihof-Liebau siegt nach rassiger erste Hälfte bei Rohrbrunn

Details Samstag, 12. August 2023 21:51

Im Spiel von SV Rohrbrunn gegen FC Minihof-Liebau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es nach einem spektakulären ersten Durchgang 3:2 zugunsten der Gäste, die damit einen Auftaktsieg bejubeln dürfen.

Tore nur in Hälfte eins

Minihof-Liebau erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung durch Jure Bracko. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ivan Smok den Ausgleich (11.). Für das zweite Tor von Rohrbrunn war Antoni Prizmic verantwortlich, der in der 25. Minute das 2:1 besorgte. Alen Spilak versenkte den Ball in der 34. Minute im Netz des Heimteams. Kurz vor dem Seitenwechsel legte FC Minihof-Liebau das 3:2 nach (40.) - wieder nannte sich der Torschütze Jure Bracko. Der Unparteiische beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und Minihof-Liebau eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierte FC Minihof-Liebau drei Punkte für das Klassement.

Während SV Rohrbrunn am kommenden Dienstag UFC Gerersdorf-Sulz empfängt, bekommt es FC Minihof-Liebau am selben Tag mit SV Eltendorf zu tun.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – FC Minihof-Liebau, 2:3 (2:3)

40 Jure Bracko 2:3

34 Alen Spilak 2:2

25 Antoni Prizmic 2:1

11 Ivan Smok 1:1

6 Jure Bracko 0:1

