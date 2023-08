Rassiges Match mit Auftaktsieg für Ollersdorf gegen Stinatz

Details Sonntag, 13. August 2023 20:53

SV Ollersdorf errang am Sonntag im Zuge der 2. Runde in der 2. Klasse Süd B, nachdem die 1. Runde aufgrund der starken Regelfälle ja verlegt wurden, einen 3:2-Sieg über FC Stinatz.

Tore am laufenden Band

Ollersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leonard Horvath traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Stinatz brachte das Netz in der 35. Minute für den Ausgleich zum Zappeln - nach einem Lattenpendler vollstreckte Peter Zsifkovits das 1:1. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Imre-Laszlo Domokos auf Seiten von SV Ollersdorf das 2:1 (45.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Christian Konrad erhöhte für Ollersdorf auf 3:1 (68.), nachdem er infolge eines Angriffes goldrichtig stand und einnetzte. In der Nachspielzeit (93.) gelang FC Stinatz nur noch der Anschlusstreffer durch David Sagmeister. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte SV Ollersdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

SV Ollersdorf tritt am kommenden Dienstag bei Wallendorf-Mogersdorf an, Stinatz empfängt am selben Tag USV Burgauberg.

2. Klasse Süd B: SV Ollersdorf – FC Stinatz, 3:2 (2:1)

93 David Sagmeister 3:2

68 Christian Konrad 3:1

45 Imre-Laszlo Domokos 2:1

35 Peter Zsifkovits 1:1

6 Leonard Horvath 1:0

