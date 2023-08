Punkteteilung zwischen Minihof-Liebau und Eltendorf

Details Dienstag, 15. August 2023 22:26

Im Spiel von FC Minihof-Liebau gegen SV Eltendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten im Zuge des Nachtrages der 1. Runde die Punkte beim Stand von 3:3.

Jeweils ein Doppelpack hier wie dort

Jure Bracko brachte Minihof-Liebau in der 24. Minute nach vorn. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Eltendorf bereits wenig später durch Alex Österle besorgte (25.). Mit einem schnellen Doppelpack (38./39.) zum 3:1 schockte Alen Spilak die Gäste. Mit der Führung für FC Minihof-Liebau ging es in die Kabine. Nach Wiederbeginn verkürzte Alex Österle auf 2:3 (65.). Die komfortable Halbzeitführung von Minihof-Liebau hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Eltendorf schoss den Ausgleich in der 80. Spielminute durch Jan Schreiner. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich FC Minihof-Liebau und SV Eltendorf schließlich mit einem Remis.

Minihof-Liebau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei.

Mit einem ergatterten Punkt steht Eltendorf auf Tabellenplatz sechs.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – SV Eltendorf, 3:3 (3:1)

80 Jan Schreiner 3:3

65 Alex Oesterle 3:2

39 Alen Spilak 3:1

38 Alen Spilak 2:1

25 Alex Oesterle 1:1

24 Jure Bracko 1:0

