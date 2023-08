Eltendorf fegt vor fremder Kulisse über Stinatz hinweg

Details Samstag, 19. August 2023 21:27

SV Eltendorf führte FC Stinatz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor und siegte am Samstag im Rahmen der 3. Runde in der 2. Klasse Süd B überaus souverän.

Doppelpacker und Triplepacker zum Sieg

Eltendorf ging in Minute 15 in Führung - Luka Kotnik traf nach einem Eckball per Kopf zur Führung. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schossen die Gäste einen weiteren Treffer (44.) - Luka Kotnik schoss nach einem Konter seinen Doppelpack. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Eltendorf baute den Vorsprung in der 53. Minute aus - Alex Österle traf per Kopf nach einem Korner. Für das 4:0 sorgte SV Eltendorf in Minute 76 - neuerlich traf Alex Österle, diesmal nach einem Abwehrfehler. Eltendorf legte in der 81. Minute zum 5:0 nach - lupenreiner Hattrick für Alex Österle. SV Eltendorf überrannte Stinatz förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Durch diese Niederlage fällt FC Stinatz in der Tabelle auf Platz vier zurück.

Eltendorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. SV Eltendorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem dritten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – SV Eltendorf, 0:5 (0:2)

81 Alex Oesterle 0:5

76 Alex Oesterle 0:4

53 Alex Oesterle 0:3

44 Luka Kotnik 0:2

15 Luka Kotnik 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.