Wallendorf-Mogersdorf feiert Kantersieg über Rohrbrunn

Details Sonntag, 20. August 2023 20:15

Wallendorf-Mogersdorf holte den ersten Saisonsieg gegen SV Rohrbrunn am Sonntag im Zuge der 3. Runde in der 2. Klasse Süd B durch einen 4:0-Erfolg.

Zwei Doppeltorschützen als Matchwinner

Wallendorf-Mogersdorf ging in der zwölften Minute in Front - Josip Vrbat traf nach herrlichem Assist zum 1:0. Gabor Bartakovics versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (16.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Wallendorf-Mogersdorf mit einer Führung in die Kabine ging. Für klare Verhältnisse sorgte das Heimteam, indem man das 3:0 durch Josip Vrbat markierte (48.). Eigentlich war Rohrbrunn schon geschlagen, als Bartakovics das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (55.). Am Ende blickte Wallendorf-Mogersdorf auf einen klaren 4:0-Heimerfolg über den Gast.

Wallendorf-Mogersdorf machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz.

SV Rohrbrunn ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

2. Klasse Süd B: Wallendorf-Mogersdorf – SV Rohrbrunn, 4:0 (2:0)

55 Gabor Bartakovics 4:0

48 Josip Vrbat 3:0

16 Gabor Bartakovics 2:0

12 Josip Vrbat 1:0

