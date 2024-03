Torfestival und Ausschluss bei UFC Gerersdorf-Sulz gegen USV Burgauberg

Spielberichte

Im Spiel von UFC Gerersdorf-Sulz gegen USV Burgauberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Burgauberg erwies sich gegen Gerersdorf-Sulz als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit USV Burgauberg ein 2:1-Sieger feststand.

Spannung bis zum Schluss - am Ende ein 3:3

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Elvir Goli sein Team in der 22. Minute. Milan Horvath erhöhte für Burgauberg auf 2:0 (28.). Die Hintermannschaft von UFC Gerersdorf-Sulz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mate Temlen traf zum 1:2 zugunsten der Gastgeber (53.). Zu allem Überfluss musste Matthias Schmidt von Gerersdorf-Sulz mit Gelb-Rot vom Platz (55.). Die komfortable Halbzeitführung von USV Burgauberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Valentin Tschech schoss den Ausgleich in der 69. Spielminute. Benjamin Posch brachte den Gästen nach 70 Minuten die 3:2-Führung. In der 84. Minute gelang UFC Gerersdorf-Sulz der Ausgleichstreffer durch Sascha Wallesz. Burgauberg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Gerersdorf-Sulz noch ein Unentschieden.

UFC Gerersdorf-Sulz mit 32 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte Gerersdorf-Sulz in der 2. Klasse Süd B kaum jemand das Wasser reichen, was die 49 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sieben Spiele währt nun für UFC Gerersdorf-Sulz die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

USV Burgauberg befindet sich mit 25 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Gerersdorf-Sulz tritt am kommenden Samstag bei FC Minihof-Liebau an, Burgauberg empfängt am selben Tag SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – USV Burgauberg, 3:3 (0:2)

84 Sascha Wallesz 3:3

70 Benjamin Posch 2:3

69 Valentin Tschech 2:2

53 Mate Temlen 1:2

28 Milan Horvath 0:2

22 Elvir Goli 0:1

