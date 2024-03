FC Stinatz gewinnt packende Partie gegen Eltendorf dank Lucky Punch

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:48

Im Spiel von FC Stinatz gegen SV Eltendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Stinatz. #m Hinspiel war Stinatz bei der deutlichen 1:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Gästen gelingt kurz vor Schluss der Siegtreffer

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Georg-Franz Sagmeister traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass FC Stinatz mit einer Führung in die Kabine ging. Anto Tecic beförderte das Leder zum 2:0 von Stinatz über die Linie (48.). Luka Kotnik verkürzte für Eltendorf später in der 62. Minute auf 1:2. In Minute 72 brachte der Gast den Ball im Netz von FC Stinatz zum Ausgleich unter. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Matteo Gradwohl noch einen Treffer parat hatte (89.). Schließlich sprang für Stinatz gegen SV Eltendorf ein Dreier heraus.

Mit 60 Gegentreffern hat FC Stinatz ein defensives Problem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, Stinatz musste durchschnittlich 3,53 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach fünf sieglosen Spielen ist Stinatz wieder in der Erfolgsspur.

Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt SV Eltendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag tritt FC Stinatz bei SV Rohrbrunn an, während SV Eltendorf zwei Tage zuvor USV Burgauberg empfängt.

2. Klasse Süd B: FC Stinatz – SV Eltendorf, 3:2 (1:0)

89 Matteo Gradwohl 3:2

72 Gergoe Gerebics 2:2

62 Luka Kotnik 2:1

48 Anto Tecic 2:0

5 Georg-Franz Sagmeister 1:0

Details

