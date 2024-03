Thier schießt Eltendorf zum Heimsieg gegen Burgauberg

Spielberichte

Ein Tor machte den Unterschied – SV Eltendorf siegte mit 2:1 gegen USV Burgauberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass Burgauberg und Eltendorf jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

Doppelpack bringt Heimsieg

Matthias Thier brachte USV Burgauberg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 35. und 41. Minute vollstreckte. Mit der Führung für SV Eltendorf ging es in die Halbzeitpause. Milan Horvath witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Burgauberg ein (65.). Obwohl Eltendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Burgauberg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

SV Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heim-Team belegt mit 25 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Eltendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Burgauberg befindet sich mit 28 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

SV Eltendorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SV Ollersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt USV Burgauberg SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – USV Burgauberg, 2:1 (2:0)

65 Milan Horvath 2:1

41 Matthias Thier 2:0

35 Matthias Thier 1:0

