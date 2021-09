Gerersdorf-Sulz siegt im Spitzenspiel gegen Burgauberg

Details Montag, 13. September 2021 22:00

Spitzenspiel in der 2.Klasse Süd C im Burgenland am Wochenende! Der UFC Gerersdorf-Sulz verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen den USV Burgauberg. Den großen Hurra-Stil ließ Gerersdorf-Sulz vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Und dabei hatten die Gäste auch den optimalen Start ins Spiel. Arnold Zimmerl stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war, er schoss aus gut und gerne 20 Metern drauf und verwandelte. Kurz davor hatte man jedoch auch Glück, als ein Ball der Burgauberger nur an die Stange ging! Die Hausherren blieben dann bis zur Pause immer wieder gefährlich und hatten offensiv gute Aktionen. Doch auch die Gäste konnten offensiv immer wieder zeigen, was man drauf hatte.

Anschlusstreffer kommt zu spät

In der zweiten Halbzeit stellten die Gäste dann die Weichen endgültig auf Sieg, Laszlo Gemes nutzte eine wunderschöne Jandrisevits Flanke und köpfelte den zweiten Treffer ein. Doch ein Aufgeben gab es für die Gastgeber nicht, immer wieder tauchte man vor dem Tor auf, der Anschlusstreffer durch Stefan Erkinger kam dann aber etwas zu spät, es reichte nicht mehr für den Ausgleich am Ende. Der UFC Gerersdorf-Sulz schraubte das Punktekonto zum Ende der Runde auf 15 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Die Offensive von Gerersdorf-Sulz in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Burgauberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer vom UFC Gerersdorf-Sulz in dieser Spielzeit zu.

"Wir haben eine kollektiv gute Leistung gezeigt, am Ende den Sieg auch etwas mehr gewollt", so Gerersdorf Sulz Trainer Manuel Zach.

Der Beste: Daniel Jandrisevits (Gerersdorf Sulz)

2. Klasse Süd C: USV Burgauberg – UFC Gerersdorf-Sulz, 1:2 (0:1)

12 Arnold Zimmerl 0:1

57 Laszlo Szabolcs Gemes 0:2

85 Stefan Erkinger 1:2

