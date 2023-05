Ollersdorf gewinnt packendes Gastspiel bei Minihof-Liebau

Details Sonntag, 07. Mai 2023 20:05

Am Sonntagnachmittag wurde Spieltag 24 in der 2. Klasse Süd C mit dem Aufeinandertreffen des FC Minihof-Liebau und dem SV Ollersdorf komplettiert. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand konnten sich die Gäste mit 3:2 auf den längeren Ast setzen und einen Auswärtserfolg zelebrieren. Im Hinspiel hatte SV Ollersdorf Minihof-Liebau in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Torreiches Unterfangen

Vor 120 Zuschauern markierte Leonard Horvath die Führung für Ollersdorf (29.), als dieser nach einem kurz abgespielten Eckball das Spielgerät unters Tordach drosch. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Thomas Lipp zum Ausgleich für FC Minihof-Liebau - er war nach einer Kopfball-Ablage mit einem satten Schuss zur Stelle. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. SV Ollersdorf musste den Treffer von Heiko Kusch zum 2:1 hinnehmen (52.) - ein herrlicher Schuss aus der Drehung war hierbei der Schlüssel zum Erfolg. Ollersdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Imre-Laszlo Domokos den Ausgleich (54.). Dass SV Ollersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Christian Konrad, der in der 75. Minute zur Stelle war, den gegnerischen Schlussmann überspielt hatte und trocken einschob. Die 2:3-Heimniederlage von Minihof-Liebau war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den dritten Tabellenplatz.

Kurz vor Saisonende besetzt Ollersdorf mit 38 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Mit 40 geschossenen Toren gehört SV Ollersdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd C. Nur zweimal gab sich Ollersdorf bisher geschlagen. Der Gast ist seit vier Spielen unbezwungen.

In zwei Wochen trifft FC Minihof-Liebau auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 20.05.2023 bei UFC Gerersdorf-Sulz antritt. Für Ollersdorf geht es am Sonntag zu Hause gegen Gerersdorf-Sulz weiter.

2. Klasse Süd C: FC Minihof-Liebau – SV Ollersdorf, 2:3 (1:1)

75 Christian Konrad 2:3

54 Imre-Laszlo Domokos 2:2

52 Heiko Kusch 2:1

45 Thomas Lipp 1:1

29 Leonard Horvath 0:1

