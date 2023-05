Heimsieg für Rohrbrunn gegen Eltendorf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:08

Im Spiel von SV Rohrbrunn gegen SV Eltendorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Rohrbrunn. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Bereits das Hinspiel hatte Eltendorf für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Spannende Angelegenheit

In Minute 19 trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze, als Angreifer Jarfas das 0:1 besorgte. Das 1:1 von SV Rohrbrunn stellte Antoni Prizmic sicher (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Jakob Strini stellte die Weichen für Rohrbrunn auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. SV Eltendorf markierte in Minute 65 den Ausgleich, Jarfas schnürte seinen Doppelpack. SV Rohrbrunn traf etwas später zum 3:2 (75.) - Maximilian Ewald Michl ließ abermals die Hausherren jubeln. In der Schlussminute stellte der Schiedsrichter noch Thorsten Ernst vom Heimteam mit Gelb-Rot vom Platz. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte Rohrbrunn schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

SV Rohrbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Rohrbrunn mit 25 Punkten auf Platz fünf. In der Verteidigung von SV Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Rohrbrunn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz der Niederlage belegt Eltendorf weiterhin den vierten Tabellenplatz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Eltendorf deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist SV Eltendorf in diesem Ranking auf.

SV Rohrbrunn tritt am kommenden Samstag bei USV Burgauberg an, SV Eltendorf empfängt am selben Tag Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd C: SV Rohrbrunn – SV Eltendorf, 3:2 (1:1)

75 Maximilian Ewald Michl 3:2

65 GergÅ? Jarfas 2:2

50 Jakob Strini 2:1

35 Antoni Prizmic 1:1

19 GergÅ? Jarfas 0:1

