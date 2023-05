Weichenstellung für den Meistertitel? Burgauberg fertigt Rohrbrunn mit 7:1 ab

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:15

USV Burgauberg kannte mit Rohrbrunn in der 25. Runde keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Der Tabellenprimus ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Rohrbrunn einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Burgauberg bei Rohrbrunn mit 4:2 für sich entschieden.

Klare Angelegenheit

Vor einer Kulisse von 150 Zuschauern war es Milan Horvath, der das 1:0 für USV Burgauberg erzielte. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Julian Gaal (10.). Mit dem 3:0 von Benjamin Posch für Burgauberg war das Spiel eigentlich schon in der Anfangsphase entschieden (12.). Mit dem 3:0 ging es auch in die Pause. Elvir Goli (55.) und Benjamin Posch (61.) brachten USV Burgauberg besorgten nach Wiederbeginn zügig zwei weitere Treffer. Maximilian Ewald Michl erzielte in der 71. Minute den Ehrentreffer für Rohrbrunn. Mit dem Tor zum 6:1 steuerte Goli bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Rok Gruskovnjak gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Burgauberg (90.). Am Ende fuhr der Hausherr einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte USV Burgauberg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SV Rohrbrunn in Grund und Boden spielte.

Nach 22 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für USV Burgauberg 45 Zähler zu Buche. Die Defensive von Burgauberg (24 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Süd C zu bieten hat. Die letzten Resultate von USV Burgauberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Rohrbrunn befindet sich mit 25 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Mit erschreckenden 52 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga.

Am Donnerstag empfängt Burgauberg SV Eltendorf. SV Rohrbrunn erwartet am Samstag SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd C: USV Burgauberg – SV Rohrbrunn, 7:1 (3:0)

90 Rok Gruskovnjak 7:1

74 Elvir Goli 6:1

71 Maximilian Ewald Michl 5:1

61 Benjamin Posch 5:0

55 Elvir Goli 4:0

12 Benjamin Posch 3:0

10 Julian Gaal 2:0

7 Milan Horvath 1:0

