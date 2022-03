Kurecki spielt Kroisegg im Alleingang schwindelig

Details Montag, 28. März 2022 23:49

Tore Tore Tore - das bekamen die Zuseher der 2.Klasse Im Süden des Burgenlandes beim Spiel Siget gegen Kroisegg gebote. Der UFC Siget fertigte SV Kroisegg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab, in derzweiten Halbzeit verlief das Spiel beinahe wie auf einer schiefen Ebene.

Die Hausherren hatten an diesem Samstag auch den perfekten Start ins Spiel. Toni Kurecki brachte den Ball zum 1:0 zugunsten vom UFC Siget in der Wart über die Linie (8.). Die Gäste brauchten einige Zeit, um sich von diesem schnellen Schock zu erholen. Kroisegg war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Siget wie aus einem Guss

In den zweiten 45 Minuten verlief das Spiel dann relativ einseitig. Zunächst schlug erneut Toni Kurecki zu, danach schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte selbst, Marcel Weghofer musste bereits 30 Minuten vor Abpfiff unter die Dusche. Nach einem Elfer traf erneut der bärenstarke Kurecki, der nochmal zuschlug. Ralph Ringbauer vollendete dann den Kantersieg der Hausherren, die vor allem in der zweiten Halbzeit nie in Gefahr war. Mit diesem Sieg zog der UFC Siget in der Wart an Kroisegg vorbei auf Platz zwei. Der SV Kroisegg fiel auf die sechste Tabellenposition.

"Das Spiel war vor allem nach dem zweiten Teffer erledigt, der Ausschluss für die Gäste war ein weiterer Knackpunkt", so ein Funktionär des Gastgebers.

2. Klasse Süd Cup Gruppe A: UFC Siget in der Wart – SV Kroisegg, 5:0 (1:0)

74 Ralph Ringbauer 5:0

72 Toni Kurecki 4:0

66 Toni Kurecki 3:0

59 Toni Kurecki 2:0

8 Toni Kurecki 1:0