Mariasdorf siegt souverän und klettert in der Tabelle

Details Montag, 04. April 2022 21:16

Am Wochenende war es im südlichsten Teil des Burgenlandes wieder soweit. Der SC Mariasdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf und kletterte damit in der Tabelle. Es war der zweite volle Erfolg in der Rückrunde.

Mariasdorf musste mit einer leicht dezimierten Mannschaft das Spiel starten, dennoch konnte man die Weichen relativ früh auf Sieg stellen. Matthias Kappel nutzte die Chance für Mariasdorf und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte, denn man konnte nicht mehr nachlegen.

Putz mit dem Doppelpack

Im zweiten Durchgang konnten die Schachendorfer das Spiel dann relativ lange offen halten, gegen Ende versagten bei den Gästen jedoch die Kräfte und man musste den Hausherren das Feld überlassen. Ein Doppelschlag von Daniel Putz sorgte am Ende für einen relativ klaren Erfolg für die Mariasdorfer. Der SC Mariasdorf ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Schachendorf und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 8:9 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Mariasdorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim UFC Siget in der Wart vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf den SV Ollersdorf.

"Es war kein grandioses Spiel, der Sieg geht nach den 90 Minuten aber in Ordnung wie ich meine", so Mariasdorfs Trainer Friedrich Kirnbauer.

Der Beste: Matthias Kappel (Mariasdorf)

2. Klasse Süd Cup Gruppe A: SC Mariasdorf – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 3:0 (1:0)

92 Daniel Putz 3:0

76 Daniel Putz 2:0

19 Matthias Kappel 1:0