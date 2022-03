Hochart mit zweitem Sieg nach der Winterpause

Details Montag, 21. März 2022 15:28

In der Vorwoche noch zumindest einen Punkt ergattert, musste der SV Ollersdorf dieses Mal die Segel streichen. Gegen den SC Hochart musste man sich nach 90 Minuten geschlagen geben, die Partie war lange Zeit offen und spannend, am Ende stellten sich die Gäste als das klügere Team dar.

Beide Mannschaften begannen die Partie eher gemächlich, Ollersdorf versuchte früh Akzente zu setzen, doch man biss sich an den Gästen aus Hochart zunächst die Zähne aus. Hochart stand relativ tief und versuchte sein Glück bei Konter, davon konnte man in der ersten Halbzeit aber nicht wirklich etwas sehen, Tormöglichkeiten waren eher Mangelware und so blieb es zum Ende des ersten Durchganges beim 0:0 zwischen den beiden Mannschaften, was sich in der zweiten Halbzeit dann ändern sollte.

Hochart mit spätem Treffer

Die Taktik änderte sich für den zweiten Spielabschnitt nicht, Ollersdorf versuchte sein Glück weiterhin, fand diesmal auch ein paar Möglichkeiten vor, doch wirklich zwingend war kaum etwas. Hochart setzte bis zum Schluss auf Konter und dies sollte sich auch bezahlt machen. Denn einen dieser Konter nutzte am Ende Lan Zibert und schoss so sein Team in Führung. Ollersdorf warf bis zum Ende alles nach vorne, doch es sollte nichts mehr zu machen sein und so musste man sich am Ende den Gästen geschlagen geben.

"Der Sieg war etwas glücklich, es hätte auch genauso Remis ausgehen können, wir konnten am Ende aber einen Angriff fahren, der das Spiel entscheidet", so Hocharts Trainer Mario Salzger.

Die Besten: Marco Hochhold, Philip Stögerer, Florian Posch (alle Hochart)