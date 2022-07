2. Klasse Mitte Cup-Play-Off: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Mittwoch, 27. Juli 2022 22:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Adam Tarodi (UFC Mannersdorf)

Endergebnis:

1. Adam Tarodi (UFC Mannersdorf / 3158 Stimmen)

2. Marcel Szauer (Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II / 3111 Stimmen)

3. Hajrudin Karasalihovic (SC Unterpullendorf / 239 Stimmen)

4. Philip Juranich (SC Unterpullendorf / 238 Stimmen)

4. Armin Pravics (SC Unterpullendorf / 238 Stimmen)

5. Julian Fercsak (SC Unterpullendorf / 188 Stimmen)

6. Lukas Schattovits (SC Unterpullendorf / 92 Stimmen)

6. Christopher Juranich (SC Unterpullendorf / 92 Stimmen)

7. Manuel Herkovich (SC Unterpullendorf / 42 Stimmen)

7. Marko Filotto (SC Unterpullendorf / 42 Stimmen)