SV Rohrbach, der konsequent geführte Weg nach oben

Der SV Rohrbach ist in den letzten Jahren stetig und konsequent in der Tabelle in der II. Liga Mitte einen Rang hochgewandert, es gab keine Ausreißer, weder nach oben noch nach unten. Das zeigt die sehr gute Arbeit von Trainer Karl Rupprecht, der eine junge Mannschaft weiterbilden möchte und darauf schaut, dass der Großteil der Spieler aus dem Rohrbacher Raum kommt. In dieser Saison würde es nicht überraschen, wenn der SV vorne mitmischen kann und vielleicht für eine Überraschung gut ist.

Ligaportal.at fragte Karl Rupprecht, Trainer SV Rohrbach, wie er die kommende Saison für seine Mannschaft sieht:

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert? Wie ist Ihr Eindruck diesbezüglich?

Rupprecht: „Wir sind nun seit drei Wochen im Training und man sieht schon, das jeder etwas gemacht hat, aber es kann ja immer mehr sein, aber wir haben 10 Wochen Vorbereitung und bis dahin werden auf einen guten Start kommen.“

Ligaportal: Gibt es neue Transfers?

Rupprecht: „Wir haben nicht viele Transfers, einen Zugang haben wir, Radomir Jovanovic vom SV Dinamo Helfort und 2 Abgänge Laszlo Gulyas nach Steinbrunn und Markus Wurglitsch zum Badener AC.“

Ligaportal: An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Rupprecht: „Wir suchen noch einen Spieler für die Offensive, aber da ist momentan sehr schwer, einen geeigneten Spieler zu finden.“

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird, oder rechnen Sie mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Rupprecht: „Ich gehe davon aus, dass sich viele Leute impfen lassen und sich die Lage normalisiert und es keinen weiteren Lockdown geben wird, und in Zukunft Corona wie eine Grippe behandelt wird.“

Ligaportal: Was trauen Sie Ihrer Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Rupprecht: „Wir wollen uns, wie schon in der Vergangenheit, weiterentwickeln, wir haben eine sehr junge Mannschaft und wir wollen von Jahr zu Jahr besser werden, bis wir dann ganz gut sind. Wir sind auf dem richtigen Weg, haben einen hohen Anteil an Rohrbacher Spieler und das wollen wir beibehalten.“

Ligaportal: Wer sind die Favoriten in der II. Liga Mitte?

Rupprecht: „Für mich sind Schattendorf, Oberpullendorf und Pilgersdorf die Favoriten.“

Ligaportal: Wer wird Europameister?

Rupprecht: „Italien.“

Ligaportal: Wie gefällt Ihnen die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Rupprecht: „Mir gefällte sie sehr gut, sie ist super und man ist immer auf dem neuesten Stand, ich finde sie cool.“

Ligaportal: Welche Vorbereitungsspiele sind geplant und wann finden diese statt?

Rupprecht: Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant:

Fr., 25.06.21 19:00 Kroatisch Geresdorf (1. Klasse Mitte) Rohrbach - Gansbärenstadion

Fr., 02.07.21 19:00 ASV Draßburg KM II (1. Klasse Mitte) Rohrbach - Gansbärenstadion

Fr., 09.07.21 19:30 Baden Casino (Gebietsliga Süd/Südost) Rohrbach - Gansbärenstadion

Mi., 14.07.21 19:00 Sollenau (1. Klasse Süd) Sportplatz 1. SC Sollenau