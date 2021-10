SV 7023 Z-S-P entführt drei Punkte aus Draßmarkt

Details Montag, 18. Oktober 2021 09:17

Zwei gleichstarke Mannschaften trafen sich der 12. Runde der II. Liga Mitte zu einem Duell auf Augenhöhe. Weder Draßmarkt noch die SV 7023 Z-S-P sind als Favorit auszumachen, in dieser Begegnung wird die Tagesform entscheidend sein. Es entpuppte sich als eine Begegnung, welche mit vielen Fehlpässen aufzuwarten hatte und mit zahlreichen hochkarätigen Torchancen, welche die Hausherren nicht im Tor der Gäste unterbringen konnten, sodass sie schlussendlich das Spiel mit 0:2 verloren. Mit diesem Sieg machte der SV 7023 Z-S-P zwei Plätze nach vorne in der Tabelle.

Die Gäste gingen in Führung

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit einem vorsichtigen abtasten, keiner wollte einen Fehler machen, aber es dauerte nicht lange, nämlich in der 12. Minute waren die Gäste erfolgreich. Martin Haider setzte sich auf der Seite durch, sein maßgerechter Stanglpass erreichte Thomas Sommer und der ließ es sich nicht nehmen, zum 1:0 einzuschießen. Was danach folgte, war ein Spiel zwischen den beiden Strafräumen, es gab kaum nennenswerte Torraum Szenen, so plätscherte das Spiel gemächlich dem Seitenwechsel mit leichten Vorteilen der Hausherren entgegen. Mit der knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Draßmarkt übernahm das Kommando

Die Hausherren kamen voller Elan aus der Kabine und übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld. Draßmarkt erspielte sich eine Reihe von guten Tormöglichkeiten, unter anderem hatten sie einen Stangentreffer zu verzeichnen. Je länger das Spiel dauerte, umso nervöser wurden die Hausherren, denn sie kamen nicht an den konzentriert verteidigenden Gästen vorbei, allen voran der Torhüter der Gäste, Patrik Erdei, der wie ein Krake im Tor agierte und die einheimischen Stürmer schier zur Verzweiflung getrieben hat. Und wieder einmal bewahrheitet sich die alte Fußballweisheit, wer vorne nicht die Tore erzielt, bekommt sie hinten rein, so geschehen in der 82. Minute, als sich Martin Haider beim Pressing den Ball erkämpfte und Richtung gegnerischen Strafraum marschierte, er überwand den Goalie der Hausherren und das Leder landete im langen Eck des Gehäuses der Einheimischen zur 2:0-Führung. Damit war der Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt und die glücklichen Gäste nahmen die drei Punkte mit auf ihre Heimreise.

Roman Waldherr, Trainer SV 7023 Z-S-P

„Es war eine zerfahrene, kampfbetonte Partie mit vielen Fehlpässen, Draßmarkt hatte viele hochkarätige Torchancen vergeben und wir waren am Ende die glücklichen Gewinner.“

Die Besten: Patrik Erdei (T), Miroslav Danis (V), Clemens Haider (V), Martin Haider (ST)

