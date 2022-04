Schattendorf auf Aufstiegskurs - Kantersieg im Spitzenspiel!

Details Montag, 11. April 2022 02:52

Mit dem SV Rohrbach und Schattendorf trafen sich am Samstag zwei Topteams zum Derby! Für Rohrbach schien Schattendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Schattendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war ebenfalls mit 3:1 zugunsten des Tabellenprimus ausgegangen.

Schattendorf hatte bereits den besseren Start ins Spiel aber zu Beginn noch Pech, als ein Treffer von Karner wegen Tormannfoul aberkannt wurde. Wenig später aber zählte der Treffer, nach einer Flanke stieg Kraner am höchsten und köpfte ein! Schattendorf spielte sich in einen Rausch, Walzer legte wenig später per sensationellem Freistoß nach. Karner drückte einen Stangler über die Linie und stellte auf 0:3 und dem noch nicht genug, tauchte vor der Halbzeit plötzlich Andreas Walzer noch einmal frei vor dem Tor auf und ließ sich nicht bitten, 0:4 zur Pause!

Schattendorf schaltet zurück

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren dann etwas mutiger aus der Kabine, Marco Hodosi stellte kurz das 1:4 her, ehe Derdak einen schlechten Kopfball zum Goalie zurück zur endgültigen Entscheidung nutzen konnte! Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Schattendorf 47 Zähler zu Buche, alles deutet mittlerweile Richtung Aufstieg hin. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Schattendorf stets gesorgt, mehr Tore als Schattendorf (57) markierte nämlich niemand in der II. Liga Mitte.

"Wir waren erste Halbzeit furios unterwegs, dass Spiel war eigentlich bereits zur Pause entschieden", so Schattendorfs Alex Bernhardt.

Die Besten: Gerhard Karner, Andreas Walzer, Darko Anicic (alle Schattendorf)

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Schattendorf, 1:5 (0:4)

66 Patrick Derdak 1:5

48 Marco Hodosi 1:4

42 Andreas Walzer 0:4

30 Gerhard Karner 0:3

26 Andreas Walzer 0:2

13 Gerhard Karner 0:1