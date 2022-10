Draßmarkt springt auf Platz sieben dank souveränem Heimsieg

Details Montag, 03. Oktober 2022 23:18

Am Freitag verbuchte Draßmarkt einen 3:1-Erfolg gegen den SV Oberloisdorf. Auf dem Papier ging Draßmarkt als Favorit ins Spiel gegen Oberloisdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war, die Formkurve der Draßmarkter zeigt somit nach oben.

Die Hausherren hatten von Beginn weg das Sagen, waren klar überlegen. Samir Mesanovic brachte sein Team in der 14. Minute dann nach vorn, wenig später sollte dann auch schon der zweite Treffer folgen. Andreas Krutzler versenkte die Kugel zum 2:0 für Draßmarkt (17.), die Überlegenheit wurde also schnell in Tore umgemünzt. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, obwohl es nicht an Chancen mangelte für die Hausherren.

Draßmarkt ohne Probleme

Auch in der zweiten Halbzeit diktierten die Hausherren das Geschehen. Mesanovic überwand den gegnerischen Schlussmann dann auch zum 3:0 für Draßmarkt (71.). Kurz vor Ultimo war noch Benjamin Varga zur Stelle und zeichnete für das erste Tor vom SV Oberloisdorf verantwortlich (90.), mehr als diese Ergebniskosmetik war für die Gäste jedoch nicht drinnen. Schließlich strich Draßmarkt die Optimalausbeute gegen den Gast ein. Erfolgsgarant von Draßmarkt ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 33 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt, keine hat bis jetzt mehr Treffer erzielt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Gastgeber seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her. Am kommenden Samstag tritt Draßmarkt bei Pilgersdorf an, während der SV Oberloisdorf einen Tag später die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach empfängt.

"Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit höher führen müssen, die drei Punkte gehen vollends in Ordnung", so Draßmarkt Obmann Alois Bader.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – SV Oberloisdorf, 3:1 (2:0)

90 Benjamin Varga 3:1

71 Samir Mesanovic 3:0

17 Andreas Krutzler 2:0

14 Samir Mesanovic 1:0