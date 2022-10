7-Tore-Spektakel in Oberloisdorf: Oberpetersdorf/Schwarzenbach siegt mit 4:3

Details Montag, 10. Oktober 2022 09:33

Am Sonntagnachmittag empfing der SV Oberloisdorf den Burgenlandliga-Absteiger FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zum Duell in der 12. Runde der II. Liga Mitte. Seit fünf Begegnungen ist die FSG sieglos geblieben und hat dadurch den Kontakt zur Tabellenspitze völlig verloren. In dem heutigen torreichen Spiel kamen die Gäste schlussendlich zu einem Sieg, sie konnten ihre Negativserie beenden und in der Tabelle einen Sprung nach oben machen.

Hausherren waren zu Beginn überlegen

Zu Beginn dieser Begegnung waren die Hausherren die dominierende Mannschaft, hatten das Spiel besser im Griff und einige gute Tormöglichkeiten. Mit Fortdauer des Matches kamen die Gäste auf. In der 34. Minute war es Kristof Sujtner, der das 1:0 für die Gäste erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Alin-Alexandru Pop, der nach einem Abwehrfehler der Gäste den 1:1-Ausgleich erzielte. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Fünf Tore in Halbzeit zwei

Kaum hatte Schiedsrichter Karl Heinz Zimmermann das Spiel wieder angepfiffen, netzte Esli Mutonji Kabwe nach einer gelungenen Vorarbeit von Luca Sedlatschek zur 2:1-Führung ein. In der 64. Minute war es Kristof Sujtner, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 für die Gäste erhöhte. Die Auswärtigen verabsäumten es, einen weiteren Treffer zu erzielen, Torchancen hierfür waren vorhanden. Die Hausherren spielten unverdrossen weiter. In der 72. Minute erzielte Alin-Alexandru Pop den 2:3-Anschlusstreffer. Nun drängten die Einheimischen auf den Ausgleich, der ihnen in der 81. Minute wiederum durch Alin-Alexandru Pop gelang. Als alle Zuschauer mit dem 3:3-Remis gerechnet hatten, war es Lucca Klee, der in der 85. Minute den 4:3-Siegestreffer für die Gäste erzielte.

Stimme zum Spiel

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Der heutige Sieg war extrem wichtig für meine Mannschaft, da wir mit dem letzten Aufgebot angetreten sind, etliche Spieler der Kampfmannschaft sind verletzt. Hinzu kam, dass wir unseren Abwehrchef Lukas Roschitz verletzungsbedingt auswechseln mussten, danach kam unsere Defensivabteilung ins Schwimmen und wir haben zwei unnötige Treffer kassiert. Meine junge Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gezeigt und Moral bewiesen, als sie den Siegtreffer kurz vor Ende der Begegnung erzielte.“