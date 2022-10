Rohrbach gewinnt und klettert - Derbysieg gegen ZSP!

Details Montag, 03. Oktober 2022 22:44

Derbytime im mittleren Burgenland! Nichts zu holen gab es dabei für die SV 7023 Z-S-P bei Rohrbach. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:1, in einem rassigen und hart umkämpften Spiel konnten die Rohrbacher ihren kleinen Erfolgslauf sicher fortsetzen.

Derweil passierte in den ersten 45 Minuten eher wenig, Rohrbach war zwar spielbestimmend, doch man scheiterte immer wieder an gut gestaffelten Gästen. ZSP warf alles in die Wagschale und stemmte sich mit allen Kräften dagegen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende, die Zuseher sahen ein knappes und umkämpftes Derby.

Rohrbach mit längerem Atem

In den zweiten 45 Minuten tat sich dann auch was an der Anzeigetafel. Frantisek Nagy brachte nämlich die SV 7023 Z-S-P in der 59. Minute nach vorn, die kalte Dusche für die Rohrbacher, die sich jedoch schnell wieder ins Spiel zurückkämpften. Alex Damasdi war es nämlich, der in der 76. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte und man drückte nun weiter und erwischte die Gäste auch am falschen Fuß. Dass Rohrbach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marco Hodosi, der in der 78. Minute zur Stelle war, was auch gleichzeitig. Mit Ablauf der Spielzeit schlug somit der SV Rohrbach die SV 7023 Z-S-P knapp mit 2:1. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Rohrbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

"Es war ein harter Kampf, ein echtes Derby eben. Gott sei Dank konnten wir unsere kleine Serie von drei Siegen in Folge auch weiter ausbauen", so Rohrbachs Obmann Roman Landl.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – SV 7023 Z-S-P, 2:1 (0:0)

78 Marco Hodosi 2:1

76 Alex Damasdi 1:1

59 Frantisek Nagy 0:1