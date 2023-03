Oberpetersdorf düpiert Draßmarkt in Torfestival zum Frühjahrs-Auftakt

Details Montag, 06. März 2023 13:47

Ein wahres Torfestival lieferten sich Oberpetersdorf/Schwarzenb. und Draßmarkt am Samstagnachmittag in der 16. Runde der II. Liga Mitte, siegten die Hausherren in einem einseitigen Aufeinandertreffen mit 7:0. Und dabei hatte die Ausgangslage ein eher knappes Spiel vermuten lassen, agierten die beiden Mannschaften vor diesem Frühjahr-Auftakt punktgleich im Zwischenklassement. Das Hinspiel präsentierte sich als umkämpftes, knappes Unterfangen, in dem Oberpetersdorf mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Vorentscheidung schon in Abschnitt eins

Zeigte sich das Match anfänglich noch eher ausgeglichen, nahm der Torreigen in Minute 21 dank des Treffers von Moritz Klee seinen Anfang. Nur acht Minuten später stellte Lukas Kubus bereits auf 2:0, ehe ein Traumtor von Peter Majer in Minute 33 schon das 3:0 besorgte. Noch vor dem Seitenwechsel erlebte dieses Duell dank eines eiskalten Konterangriffes und dem Treffer von Martin Bito im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart seine Vorentscheidung - 4:0-Pausenstand. Auch nach dem Pauseetee ging es weiter nur in eine Richtung, Martin Bito (54.), ein Eigentor von Fabian Leidl (69.) und schlussendlich Christoph Leiner (84.) sorgten final für den haushohen Kantersieg des Heim-Teams.

Oberpetersdorf/Schwarzenb. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelten die Hausherren im Saisonverlauf bislang neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte fünf Niederlagen. Der Frühjahrs-Auftakt ist geglückt, aus den letzten fünf Partien stehen zwölf Zähler zu Buche.

Oberpetersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Draßmarkt ab und belegt nun mit 29 Punkten den vierten Rang. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan aufzuweisen und bleiben vorerst am sechsten Tabellenrang.

Als Nächstes steht Oberpetersdorf SV 7023 Z-S-P gegenüber (Samstag, 15:30 Uhr). Am Sonntag empfängt Draßmarkt ASV Pöttsching.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Draßmarkt, 7:0 (4:0)

84 Christoph Leiner 7:0

69 Eigentor durch Fabian Leidl 6:0

52 Martin Bito 5:0

45 Martin Bito 4:0

39 Peter Majer 3:0

31 Lukas Kubus 2:0

24 Lucca Klee 1:0

