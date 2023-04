Marz setzt sich mit Heimerfolg über Oberpullendorf an der Spitze ab

Details Samstag, 01. April 2023 08:35

Unter dem Deckmantel der 20. Runde in der II. Liga Mitte wurde ASK Marz am Freitagabend seiner Favoritenrolle vollends gerecht und feierte gegen Oberpullendorf einen 3:1-Heimerfolg. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Oberpullendorf letztendlich mit 4:3 für sich entschieden hatte.

Schlusspunkt via Elfmeter

ASK Marz ging in der 25. Minute dank eines Benes-Treffers mit 1:0 in Front. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der Ligaprimus seinen zweiten Treffer in Person von Szilard Köfarago nachlegte (45.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Istvan Bagi war es, der in der 48. Minute das Spielgerät im Gehäuse von ASK Marz unterbrachte und die Gäste in Minute 48, also direkt nach dem Seitenwechsel, von einem Comeback träumen lässt. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als ASK Marz durch einen Elfmeter-Treffer von Doppelpacker Szilard Köfarago für den 3:1-Endstand sorgte (92.). Schlussendlich verbuchte ASK Marz gegen Oberpullendorf einen Heimerfolg, der die Tabellenführung weiter untermauert.

An ASK Marz gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 21-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Mitte. 15 Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASK Marz. Die Hausherren befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage belegt Oberpullendorf vorerst weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt ASK Marz bei Draßmarkt an, während Oberpullendorf einen Tag zuvor ASK Neutal empfängt.

II. Liga Mitte: ASK Marz – Oberpullendorf, 3:1 (2:0)

92 Szilard Koefarago 3:1

48 Istvan Bagi 2:1

45 Szilard Koefarago 2:0

25 Artúr Benes 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei