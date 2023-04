Draßmarkt gewinnt packende Regenschlacht bei Lockenhaus-Rattersdorf

Details Samstag, 01. April 2023 08:40

Im Spiel von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf gegen Draßmarkt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende gab es am Freitagabend im Zuge der 20. Runde ein 3:2 zugunsten des Gasts. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

Spannung bis zum Schluss

Samir Mesanovic war vor 100 Zuschauern und bei schwierigen äußeren Bedingungen mit der Führung zur Stelle (34.) und markierte das 0:1. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Marcel Art zum Ausgleich für SC Lockenhaus-Rattersdorf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Minute 49 bejubelte Draßmarkt das 2:1 durch Joshua Strass. Die Vorentscheidung wiederum besorgte Bendeguz Köver mit seinem Tor zum 1:3 in Minute 65. Niklas Grosinger war es, der in der 86. Minute den Ball im Gehäuse der Gäste unterbrachte und den Hausherren zu einer Schlussoffensive verhalf - der Turnaround blieb aber aus. Zum Schluss feierte Draßmarkt einen dreifachen Punktgewinn gegen Lockenhaus/Rattersdorf.

Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Die Leistungskurve von SC Lockenhaus-Rattersdorf zeigt nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Draßmarkt im Tableau vorerst auf die dritte Position. Erfolgsgarant von Draßmarkt ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 54 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Lockenhaus/Rattersdorf bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an, während Draßmarkt einen Tag später ASK Marz empfängt.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – Draßmarkt, 2:3 (1:1)

86 Niklas Grosinger 2:3

65 Adam Bendeguz Koever 1:3

49 Emanuel Joshua Strass 1:2

43 Marcel Art 1:1

34 Samir Mesanovic 0:1

