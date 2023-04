Den Leader gebogen: Draßmarkt mit Heimerfolg über Marz

Details Sonntag, 09. April 2023 08:41

Eine reife Leistung zeigte Draßmarkt beim 3:0-Sieg gegen ASK Marz, als man den Tabellenführer im Zuge der 21. Runde mit einer satten 0:3-Packung auf die Heimreise schickte. Das Hinspiel hatte ASK Marz für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Überraschend klare Angelegenheit

In der 20. Minute traf Draßmarkt zum ersten Mal ins Schwarze - Emanuel Joshua Strass besorgt mit einem schönen Weitschuss das 1:0. Christian Gschirtz war es, der vor 200 Zuschauern in der 36. Minute das 2:0 via Freistoß-Tor sicherstellte. Mit der Führung für Draßmarkt ging es in die Halbzeitpause. In ruhiges Fahrwasser brachte sich der Hausherr, indem man das 3:0 erzielte (89.) und den souveränen Heimerfolg über den Tabellenführer Realität werden ließ.

Mit dem souveränen Sieg gegen ASK Marz festigte Draßmarkt die vierte Tabellenposition. Mit beeindruckenden 57 Treffern stellt Draßmarkt den besten Angriff der II. Liga Mitte. Mit vier Siegen in Folge ist Draßmarkt so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

ASK Marz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit dem Sieg knüpfte Draßmarkt an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Draßmarkt elf Siege und fünf Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. 15 Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASK Marz.

Am kommenden Samstag tritt Draßmarkt bei ASK Neutal an, während ASK Marz einen Tag zuvor FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach empfängt.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – ASK Marz, 3:0 (2:0)

89 Emanuel Joshua Strass 3:0

36 Christian Gschirtz 2:0

20 Emanuel Joshua Strass 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei