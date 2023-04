Neutal verbucht im Heimspiel gegen Pöttsching souveränen Heimerfolg

Details Samstag, 29. April 2023 08:09

Am Freitagabend gelang dem ASK Neutal ein souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den ASV Pöttsching, als man sich im Zuge der 24. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Sieg von ASK Neutal bei ASV Pöttsching geendet.

Keine Zweifel am Heim-Dreier

David Kondrlik brachte Neutal per Doppelschlag in Front, als er in der 31. und 38. Minute vollstreckte und die favorisierten Hausherren damit früh auf die Siegerstraße abbiegen ließ. Mit der Führung für Neutal ging es in die Halbzeitpause. Michael Trummer stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für den Gastgeber sicher. Am Schluss schlug ASK Neutal ASV Pöttsching vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Neutal macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. ASK Neutal verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen.

Pöttsching bleibt die defensivschwächste Mannschaft der II. Liga Mitte. Mit 61 Gegentoren stellt man die schlechteste Abwehr der Liga. Bereits die 16. Saisonniederlage galt es nun hinzunehmen. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Pöttsching taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer sportlichen Krise entgegen.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist Neutal zu Forchtenstein, tags zuvor begrüßt ASV Pöttsching Neudörfl vor heimischer Kulisse.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – ASV Pöttsching, 3:0 (2:0)

80 Michael Trummer 3:0

38 David Kondrlik 2:0

31 David Kondrlik 1:0

