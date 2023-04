Doppelpack von Ricardo Bartha: 3:1 Sieg von Bad Sauerbrunn 1b gegen Rohrbach

Details Mittwoch, 26. April 2023 09:30

Im Nachtragsspiel der 22. Runde in II. Liga Mitte empfing der SC Bad Sauerbrunn 1b den SV Rohrbach. Die Hausherren hatten in der Rückrunde eine durchwachsene Saison gespielt, nach Siegen folgten meistens wieder Niederlagen. Rohrbach hatte die letzten drei Spiele gewonnen und sie könnten mit einem Sieg in das obere Tabellendrittel vorstoßen. Die Heimischen zeigte heute eine gute, geschlossenen Mannschaftsleistung und gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Starke erste Halbzeit der Hausherren

Von Beginn an diktierten die Hausherren das Geschehen auf dem Spielfeld und kamen auch zu Torchancen, die Erste in der 11. Minute, ein weiter Ball von Pierre Min Zhen Wang über die Abwehr der Gäste hinweg, Ricardo Bartha stand goldrichtig, ließ das Leder noch einmal aufspringen und beförderte das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Gäste zur 1:0 Führung. Das 2:0 entstand aus einer schönen Kombination, ein zielgenauer Pass von Julian Schrot auf Oliver Ilkoski, der überhebt den herauslaufenden Goalie der Auswärtigen, aber das Leder prallt von der Latte zurück ins Spielfeld und Ricardo Bartha nutzt die Gelegenheit und locht den Abpraller gekonnt ein. Kurz vor dem Pausenpfiff setzt sich Ricardo Bartha auf der Seite durch, seine Zuckerflanke erreicht Julian Schrot am zweiten Pfosten und der bedankt sich mit dem 3:0. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen, sodass mit der deutlichen 3:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Das Match war nun ausgeglichen

In der zweiten Halbzeit schalteten die Hausherren einen Gang zurück und ließen die Auswärtigen besser ins Spiel kommen, ohne dass diese eine gute Tormöglichkeit herausspielen konnten. Die Gastgeber verlegten sich nun auf Konterfußball und kamen durch Ricardo Bartha und Andreas Steinhöfer zu guten Möglichkeiten, auf 4:0 zu erhöhen, diese konnten aber nicht verwertet werden. Den 1:3 Anschlusstreffer erzielten die Gäste nach einem Ballverlust der Heimischen durch Daniel Tomassovits in Minute 74. Acht Minuten später bekam Martin Leimstättner wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte von Schiedsrichter Gökhan Orhan gezeigt und durfte sich vorzeitig zum Duschen verabschieden. Mit diesem Sieg konnten die Bad Sauerbrunner einen Rang in der Tabelle gutmachen und stehen jetzt auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel

Andreas Konrad, Trainer SC Bad Sauerbrunn 1b:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, unsere Führung war hochverdient, in der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, mit einigen Torchancen für Hüben wie drüben. Mit der gezeigten Leistung meiner Mannschaft bin ich vollauf zufrieden.“

