Unrühmliches Ende: Oberpetersdorf/Schwarzenbach gewinnt bei Neudörfl

Details Samstag, 29. April 2023 08:22

Am Freitagabend gelang FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im Rahmen der 24. Runde in der II. Liga Mitte ein knapper 2:1-Auswärtserfolg bei Neudörfl. Im Hinspiel hatte Neudörfl beim 2:1-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Patrik Cseke traf vor 200 Besuchern zum 1:0 (14.) und markierte damit den ersten und einzigen Treffer von Spieldurchgang eins. Zur Pause hatte FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach eine hauchdünne Führung inne. In der 67. Minute erhöhte Donat Peter Ferenczy nach einem Lauf über die rechte Seite auf 2:0 für den Gast. In der 79. Minute bejubelte Neudörfl das 1:2 in Person von Lukas Grabenwöger, der damit Comeback-Hoffnungen wach werden ließ. Die Schlussminuten wurden unschön turbulent: Lukas Roschitz sah nach einem Foulvergehen die zweite gelbe Karte und musste frühzeitig vom Feld, während sich sein Gegenspieler bei diesem Einschreiten schwerer verletzt hatte und abtransportiert werden musste. Gute Besserung! Vom sportlichen Aspekt her behielt der knappe Vorsprung der Gäste aber Bestand - 1:2 der Endstand.

Trotz der Niederlage fiel Neudörfl in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Neudörfl musste sich zum zwölften Mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Dem gegenüber stehen sieben Siege und vier Remis.

Im Tableau hatte der Sieg von Oberpetersdorf/Schw. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mit nur 24 Gegentoren hat FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach die beste Defensive der II. Liga Mitte. Mit dem Sieg bauten die Gäste die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Oberpetersdorf/Schwarzenb. 14 Siege, vier Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Montag trifft Neudörfl auf Oberpullendorf (17:00 Uhr), Oberpetersdorf/Schw. reist zu ASK Marz (18:00 Uhr).

II. Liga Mitte: Neudörfl – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 1:2 (0:1)

