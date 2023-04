Torreiches Unentschieden zwischen Lackenbach und Oberpullendorf

Details Samstag, 29. April 2023 09:06

Am Freitagabend empfing der SV Lackenbach den SC Oberpullendorf zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der II. Liga Mitte. Bei den Hausherren ist seit Wochen eine eindeutige Leistungsdelle ersichtlich, dadurch verlor man den Kontakt zur Tabellenspitze. Im heutigen Heimmatch ergab sich eine weitere Chance, endlich für die so ersehnte Trendwende zu sorgen. Es entwickelte sich ein Fußballleckerbissen, indem beide Teams den Zuschauern insgesamt sechs Tore auftischten. Aber die Hausherren vergeigten einen 2:0 Vorsprung und musste am Ende noch froh sein, wenigstens einen Punkt im heimischen Stadion zu behalten. Auf der Trainerbank der Hausherren fehlte Roman Fennes, der Mitte der Woche sein Amt als Chef-Coach zur Verfügung gestellt hat.

Doppelschlag von Ahmet Mehic

Die Begegnung begann so, wie es sich die Anhänger der Hausherren gewünscht hatten, der überragende Ahmet Mehic war in der 6. und 9. Minute mit einem Doppelschlag erfolgreich und die Hausherren führten mit 2:0. In der 13. Minute vergaben die Gäste einen fragwürdigen Penalty, der das heimische Publikum auf die Palme brachte. Nur eine Minute später fiel dann der Anschlusstreffer zum 1:2, als Istvan Bagi einen Freistoß ins Gehäuse der Hausherren donnerte. In der 35. Minute vergaß der Linienrichter mit der Fahne zu wacheln, als Balazs Batizi-Pócsi aus abseitsverdächtiger Position startete und den 2:2 Ausgleich für die Gäste erzielte. Mit dem Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste gingen in Führung

Nach dem Seitenwechsel blieb es bei dem spannenden Match mit Torchancen für beide Seiten. In der 61. Minute, ein schön vorgetragener Angriff, der Ball kommt zu Balazs Batizi-Pócsi und der hat keine Mühe, das Leder im Gehäuse der Heimischen zur 3:2 Führung unterzubringen. Dieser Treffer war das Signal für die Hausherren, nun alle Spieler in die Offensive zu beordern und sie wurden für ihre Bemühungen in der 80. Minute belohnt, als Manuel Halper nach einem Lattentreffer am schnellste reagierte und das Spielgerät per Kopf einlochte. Somit ging mit dem 3:3 Ausgleich ein torreiches, spannendes Spiel zu Ende.

Stimme zum Spiel

Manfred Wukowitsch, Sektionsleiter SV Lackenbach:

„Es war ein schnelles und torreiches Spiel, in dem wir zu Beginn die bessere Mannschaft waren. Schlussendlich hat Schiedsrichter Bernhard Luef mit seinen Fehlentscheidungen das Spiel entschieden. Leider ist Trainer Roman Fennes Mitte der Woche als Trainer zurückgetreten, seinen Job wird David Witteveen übernehmen.“

